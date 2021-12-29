В Смольном планируют закупить снегоуборочную технику на 1 млрд рублей в 2022 году

По словам Пониделко, не хватает техники для работы на тротуарах.

В этом год в Петербурге планируют приобрести снегоуборочную технику, которая обойдется в 1 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко.

На данный момент власти города уточняют количество необходимой техники. По словам Пониделко, не хватает техники для работы на тротуарах. Кроме этого, планируют открыть три дополнительных снегоплавильных пункта, стоимость одного примерно 1 млрд.

Вице-губернатор Санкт Петербурга Анатолий Повелий сообщил, что в следующем зимнем сезоне планируется поменять юридический статус районных жилищных агентств. Основные полномочия по содержанию внутриквартальных территорий будут на государственных бюджетных учреждениях.

Это госзадания, прозрачное бюджетное финансирование, штатное расписание, техника по нормативам на обслуживание той или иной территории. Это упорядоченный процесс, который не подразумевает подмену частными компаниями. Только для решения разовых небольших задач, возможно, на аутсорсинг они будут привлекаться заявил Анатолий Повелий

Напомним, что с начала года в Петербурге возбудили 322 административных дела за плохую уборку снега. Сумма штрафных санкций – 24,5 млн рублей.

Ранее стали известны худшие районы по уборке снега и льда в Петербурге. Стали известны худшие районы по уборке снега и льда в Петербурге

Фото: Piter.tv