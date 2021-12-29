С начала года в Петербурге возбудили 322 административных дела за плохую уборку снега

Сумма штрафных санкций – 24,5 млн рублей.

Сотрудники Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) ежедневно проверяют качество уборки дворов от снега и наледи. В очередных объездах, 19 и 20 января, приняла участие и сама главный государственный жилищный инспектор Ольга Акацевич. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За два дня специалисты проверили дома, принадлежащие 113 управляющим организациям, во всех районах города. Инспекторы проверили почти 400 адресов. В итоге нарушения были выявлены в 27% проверенных адресов. Больше всего замечаний выявлено в Невском, Красносельском, Выборгском, Кировском, Центральном районах.

Тем временем в Петербурге сохраняется проблема уборки снега на улицах, жалобы ежедневно появляются в социальных сетях. Ранее Piter.TV провел опрос на улицах Петербурга, чтобы узнать, как петербуржцы оценивают уборку снега в этом сезоне.

Фото: пресс-служба ГЖИ