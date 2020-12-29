В Смольном объяснили высокую смертность в Петербурге

Дмитрий Лисовец назвал две причины.

Высокая смертность в Петербурге связана с неблагоприятным климатом. Также в городе проживает много пожилых горожан. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Петербуржцы с хроническими заболеваниями органов дыхания больше подвержены смерти из-за влажного климата Северной столицы. В Петербурге таких пациентов было на 30-50% больше, чем в Москве.

Достаточно сопоставить цифры заболеваемости по туберкулезу в Петербурге и, например, в Москве.Что в середине XIX, что в середине XX века у нас таких пациентов было на 30-50% больше. Дмитрий Лисовец, глава Комздрава

Вторая причина – это большое количество пенсионеров, которые имеют хронические заболевания, а поэтому тяжело переносят коронавируса. Более 86% от общего числа умерших от коронавируса в Петербурге – это люди старше 60 лет.

Для снижения смертности и повышения эффективности лечения коронавируса на дому было создано бесплатное такси для КТ –диагностики, выдача лекарств и пульсоксиметров. Также были закуплены новые машины для участковых врачей.

Фото: Piter.tv