В Смольном объяснили, что цифровые коды разовых проездных билетов не связаны с QR-кодам о вакцинации

Функция распознавания кодов объединит валидаторы общим программным обеспечением.

В Смольном опубликовали разъяснения по цифровым кодам разовых проездных билетов. Об этом 2 декабря, в четверг, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, цифровые коды разовых проездных билетов не связаны с QR-кодами о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Сообщается, что новые валидаторы в наземном транспорте смогут считывать информацию с разовых проездных билетов. В них будет зашифрованы данные о месте, времени покупки билета и сроке его действия.

Добавим, что на сегодняшний день в общественном транспорте установлены разные модели валидаторов. Функция распознавания кодов объединит их общим программным обеспечением.

Ранее мы сообщали, что автобусах Петербурга можно будет одной картой оплатить проезд за нескольких человек. Специалисты тестируют новое программное обеспечение, которое в будущем упростит процедуру оплаты разовой поездки для нескольких пассажиров.

Фото: Piter.tv