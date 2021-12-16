В Смоленске задержали ректора вуза по делу о хищении более 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате.

В Смоленске задержали ректора одного из городских высших учебных заведений и директора структурного подразделения по делу о хищении более полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Согласно имеющимся данным, в период с июня 2020-го по июнь текущего года задержанные похитили денежные средства вуза в размере более 1,5 миллиона рублей путем присвоения и растраты. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Задержание было произведено 15 декабря. Дома и на рабочих местах подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли предметы, "имеющие значение для расследования уголовного дела".

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве задержали муниципального депутата Людмилу Штейн.

Видео: СУ СКР по Смоленской области