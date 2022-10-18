Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

Шесть жителей Удмуртии уличены в хищении мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, злоумышленники с чужих аккаунтов заказывали на маркетплейсах дорогостоящие мобильные телефоны. После получения товара в пунктах выдачи заказов они вскрывали упаковки и заменяли гаджеты на плитки шоколада или пластилин.

Сотрудники полиции установили и задержали шестерых местных жителей. Их подозревают в причастности к хищению 25 телефонов. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Курганской области разоблачили группу кредитных мошенников, похитивших 50 млн рублей.

Видео: МВД по Удмуртии