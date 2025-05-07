В Курганской области разоблачили группу кредитных мошенников, похитивших 50 млн рублей

Отмечается, что похищенные деньги злоумышленники использовали для улучшения своего благосостояния.

В Курганской области полицейские разоблачили группу кредитных мошенников, похитивших 50 млн рублей у двух банков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, двое мужчин организовали криминальную схему и вовлекли в нее двух сообщниц, одна из которых имела опыт в сфере кредитования. Они подбирали местных жителей, которые номинально оформлялись в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего фиктивные бизнесмены с помощью недостоверных сведений о своих доходах и платежеспособности получали крупные суммы кредитных денежных средств.

Отмечается, что похищенные деньги злоумышленники использовали для улучшения своего благосостояния, приобретения жилья и другого дорогостоящего имущества. Оба лидера и десять участников организованной преступной группы задержаны сотрудниками зауральской полиции. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Вологодской области задержан подозреваемый в мошенничестве с использованием абонентских номеров.

Видео: УМВД по Курганской области