В Вологодской области задержан подозреваемый в мошенничестве с использованием абонентских номеров

Аферист взламывал аккаунты на "ГосуслугаХ" у бывших владельцев телефонных номеров.

На территории Вологодской области российские правоохранительные органы пресекли мошенническую схему с использованием абонентских номеров пользователей мобильной сети. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленник приобрел большое количество сим-карт. Далее подозреваемый через теневой сегмент сети Интернет находил сведения о бывших владельцах абонентских номеров. С их помощью ему удавалось получать доступ к чужим учетным записям на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

После этого от имени потерпевших оформлял займы на различные суммы и переводил деньги на аккаунт маркетплейса. Чтобы скрыть следы противоправных действий, фигурант заказывал товары и перепродавал их. пресс-служба МВД РФ

Оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого по месту жительства в городе Череповце. Во время обысков у фигуранта расследования удалось изъять свыше семи миллионов рублей наличными, сим-карты, заказанные на маркетплейсах товары, гаджеты и ксерокопии паспортов. Потерпевшими по уголовному делу (статьи 159 и 272 УК РФ) признаны 80 человек в ряде регионов страны. Общая сумма материального ущерба составила более девяти миллионов рублей. Подозреваемый отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа