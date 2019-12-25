В Москве задержали муниципального депутата Людмилу Штейн

Ей вменяют пропаганду нацизма.

В Москве задержали муниципального депутата, участницу коллектива Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн. Об этом мундеп сообщила на своей странице в Twitter.

По словам Штейн, задержание связано с "пропагандой нацизма".

Меня снова задержали, на этот раз вменяют пропаганду НАЦИЗМА за то, что в 2018 году запостила вот эту картинку с подписью "мама я не зигую" (чей-то фан-арт и фотошоп, если что), сообщила Штейн в "Твиттере"

Напомним, в конце августа текущего года Преображенский суд Москвы назначил Людмиле Штейн один год ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм. Она не может покидать место жительства в период с 22 часов вечера и до 6 часов утра, а также менять место постоянного проживания без уведомления об этом правоохранительных органов и посещать массовые мероприятия.

Ранее в Пулково задержали иностранца за попытку попасть в страну по паспорту брата-близнеца.

Фото: Instagram/lcshtn