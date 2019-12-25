В Пулково задержали иностранца за попытку попасть в страну по паспорту брата-близнеца

Возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы).

В петербургском аэропорту Пулково задержали иностранного гражданина, пытавшегося попасть в страну по паспорту своего брата-близнеца. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Петербургу и области.

Позже выяснилось, что задержанный является гражданином одной из бывших советских республик, которому еще в 2019 году закрыли въезд в Россию на пять лет за нарушение миграционного законодательства. Поэтому, чтобы попасть в страну, он решил воспользоваться документами брата. Возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы).

Подобный случай произошел в ноябре. Двое кубинцев с фальшивыми паспортами пытались вылететь из Пулково. Фальшивая страница с установочными данными была приклеена поверх оригинальной.

Фото: Piter.TV