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В Пулково задержали иностранца за попытку попасть в страну по паспорту брата-близнеца
Сегодня, 13:15
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В Пулково задержали иностранца за попытку попасть в страну по паспорту брата-близнеца

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Возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы).

В петербургском аэропорту Пулково задержали иностранного гражданина, пытавшегося попасть в страну по паспорту своего брата-близнеца. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Петербургу и области. 

Позже выяснилось, что задержанный является гражданином одной из бывших советских республик, которому еще в 2019 году закрыли въезд в Россию на пять лет за нарушение миграционного законодательства. Поэтому, чтобы попасть в страну, он решил воспользоваться документами брата. Возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы).

Подобный случай произошел в ноябре. Двое кубинцев с фальшивыми паспортами пытались вылететь из Пулково. Фальшивая страница с установочными данными была приклеена поверх оригинальной.

Фото: Piter.TV

Теги: брат-близнец, паспорт, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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