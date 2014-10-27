В Смольном разрешили постройку храма и часовни

Смольный одобрил заявление на постройку храма и часовни, которые будут находится в Красном Селе и Кронштадте.

22 сентября в Смольном одобрили два заявления на разрешение использование земель. Заявление было направлено от двух церковных приходов, в результате согласовали строительство храма и часовни в Кронштадте и в Красном Селе.

Известно, что заявление одобрено на постройку прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он будет располагаться на улице Гидростроителей в Кронштадте, вместимостью 150-200 человек.

Также одобрили возведение домового храма в честь иконы Божьей Матери "Неупиваемая Чаша" при заводе АТИ. Он будет находится в Красном Селе на проспекте Ленина, участок севернее дома 2, корп. 4, лит. А по Социалистической ул.