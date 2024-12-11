В Следственном департаменте МВД расследуется уголовное дело о растрате денег банка на сумму более 1,4 млрд рублей

Предполагаемый организатор противоправной деятельности находится в международном розыске.

В Следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело о растрате денег банка на сумму более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным следствия, подозреваемыми в хищении денег являются бывшие председатель совета директоров и члены правления одного из российских банков. Предварительно установлено, что участники организованной группы в 2016 году заключили между банком и одним из злоумышленников договор купли-продажи. Банкир продал подконтрольному учреждению принадлежавшую ему коллекцию старинных монет. При этом в сделке были использованы фиктивные документы, на основании которых стоимость сделки была завышена более чем в три раза.

Сотрудники задержали подозреваемых в преступлении. Двоим фигурантам предъявлено обвинение. Предполагаемый организатор противоправной деятельности находится в международном розыске.

Ранее мы сообщали, что в Москве полиция пресекла деятельность теневых банкиров.

Видео: Telegram / Ирина Волк