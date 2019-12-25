Второй взрыв зафиксирован на пути следования турецкой колонны.

В Сирии произошли взрывы у военной базы США и на пути колонны турецких войск 16 марта. Об этом сообщили представители информационного портала ianed.ru. Журналисты заявили, что инцидент зафиксирован около базы вооруженных сил США в Аль-Омар на нефтепромыслах в провинции Дейр-эз-Зор. Ряд взрывов произвела неустановленная группа боевиков.

Напомним, что данная территория контролируется курдскими формированиями из проамериканского "Союза демократических сил". В зоне расположен трубопровод, который перекачивает нефть для продажи за границу. В Курдистане заявили, что операция была организована против международных террористов. Сведений об убитых или раненых нет.

Военный аналитик Олег Лукьянов сообщил, что правительственные силы Сирии при помощи Военно-космических сил России смогли освободить около 90 процентов территории государства от боевиков. На данной земле уже восстанавливается мирная жизнь, но часть страны все еще находится под контролем американской и турецкой армий.

СМИ: Израиль атаковал российские самолеты Ил-76, которые летели с авиабазы "Хмеймим".

Фото: Военный обозреватель

