В Сыктывкаре лесовоз протаранил пассажирский автобус

По факту ДТП лесовоза и рейсового автобуса, в котором пострадали 13 человек, возбуждена доследственная проверка.

Под Сыктывкаром лесовоз протаранил пассажирский рейсовый автобус, 13 человек пострадали.

Авария произошла на 4 километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск. По имеющимся сведениям лесовоз не уступил дорогу, выезжая с второстепенной дороги. К счастью, удар прошелся по касательной, но, тем не менее, в ДТП пострадали 13 человек. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Следственные органы по данному факту назначена доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Как сообщают СМИ, водитель лесовоза неоднократно нарушал правила ПДД.

Видео: YouTube/БНК

Фото: СУ СК РФ по Республике Коми