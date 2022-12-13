Меры связаны с нападением на журналистку в местном отделении партии.

У членов КПРФ в Сыктывкаре прошли обыски после избиения журналистки в офисе партии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски прошли 6 апреля у членов регионального отделения партии, которое возглавляет депутат Госдумы Олег Михайлов. Меры связаны с нападением на журналистку Татьяну Кузнецову в местном отделении КПРФ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 27 марта. Журналистка пришла в офис партии в Сыктывкаре, чтобы узнать о результатах работы Михайлова в Госдуме. Увидев у девушки телефон, сотрудники офиса напали на женщину.

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Видео: Telegram / РИА Новости