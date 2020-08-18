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В Шушарах поймали двух любителей рыбы, которые залезли на продуктовый склад
Сегодня, 14:59
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах поймали двух любителей рыбы, которые залезли на продуктовый склад

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Незнакомцев заметил персонал, который сразу нажал тревожную кнопку.

Вечером 10 ноября в поселке Шушары задержали двух мужчин, которые перелезли через ограждение и проникли на территорию продуктового склада на Пушкинской улице. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Незнакомцев заметил персонал, который сразу нажал на тревожную кнопку. На место происшествия экстренно прибыли стражи порядка.

Позже директор склада заявил, что эта же парочка украла со склада рыбные продукты общей стоимостью 38 тысяч рублей. Задержанных передали полицейским.

Ранее в Петербурге поймали "сластену", который стащил из супермаркета три торта.

Фото: Piter.TV

Теги: грабители, кража
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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