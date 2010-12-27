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В Шушарах рабочий погиб от отравления химикатами при очистке цистерны
Сегодня, 7:45
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lesjasap
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В Шушарах рабочий погиб от отравления химикатами при очистке цистерны

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В Петербурге работа с химикатами довела одного мужчину до гибели, а второго - до больничной койки.

В Пушкинском районе двое рабочих пострадали во время пропарки цистерн. Как сообщают представители пресс-службы ГУ МЧС по региону, в результате отравления химикатами, один из мужчин умер на месте, второй - госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. 

Инцидент произошел в Шушарах 8 апреля около часу дня. В настоящее время промышленные вещества, которые довели сотрудников предприятия до серьезных последствий для здоровья, а одного  - и до летального исхода, не установлены. 

О состоянии петербуржца, попавшего в больницу, дополнительно не уточняется. Однако, эксперты отметили, что опасности для окружающей среды нет. 

Фото: Pixabay.com

Теги: гибель человека , пушкинский район , химикаты , цистерна , шушары
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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