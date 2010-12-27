В Шушарах рабочий погиб от отравления химикатами при очистке цистерны

В Петербурге работа с химикатами довела одного мужчину до гибели, а второго - до больничной койки.

В Пушкинском районе двое рабочих пострадали во время пропарки цистерн. Как сообщают представители пресс-службы ГУ МЧС по региону, в результате отравления химикатами, один из мужчин умер на месте, второй - госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Шушарах 8 апреля около часу дня. В настоящее время промышленные вещества, которые довели сотрудников предприятия до серьезных последствий для здоровья, а одного - и до летального исхода, не установлены.

О состоянии петербуржца, попавшего в больницу, дополнительно не уточняется. Однако, эксперты отметили, что опасности для окружающей среды нет.

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