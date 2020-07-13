В Шушарах построят Дворец культуры и спорта

Также на территории планируют разместить парк.

Губернатор Александр Беглов и члены городского правительства в ходе рабочего совещания одобрили изменения в проект планировки территории Пушкинского района. Здесь планируется построить Дворец культуры и спорта для жителей поселка Шушары, сообщил портал "Строительный Петербург".

Объект возведут на территории, ограниченной Шушарской дорогой, Новгородским проспектом, Пушкинской улицей, Старорусским проспектом, рекой Волковкой и полосой отвода железной дороги. Новый комплекс призван восполнить дефицит досуговой и спортивной инфраструктуры районе, который сейчас активно застраивается.

На прилегающей к зданию территории хотят благоустроить парк районного значения. Предположительно, Дворец культуры и спорта будет пользоваться популярностью не только среди жителей Шушар, но и соседних районов.

Ранее мы сообщали о том, что в Шушарах на Вишерской улице появится сквер Солдатского Подвига.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре