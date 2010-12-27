В Школе экспорта прошли обучение 90 представителей различных компаний из Ленобласти

Обучение уже прошли представители 48 областных предприятий — 90 человек.

В Школе экспорта прошли обучение 90 представителей различных компаний из Ленинградской области.

Образовательный проект "Школа экспорта РЭЦ" стартовал в Ленинградской области в мае. Это серия обучающих семинаров, разработанных Российским экспортным центром (РЭЦ) для малых и средних компаний, готовящихся к выходу на зарубежные рынки. Оператором проекта в Ленинградской области определен Центр поддержки экспорта, входящий в структуру АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области".

Программа подготовки экспортеров реализуется в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Обучение уже прошли представители 48 областных предприятий — 90 человек. Полученные в школе экспорта РЭЦ знания помогли им оценить свой экспортный потенциал и стали стимулом к его развитию. До конца года обучение в Школе экспорта пройдут более 100 представителей бизнеса.

Занятия с сертифицированными тренерами пользуются у бизнеса большим спросом. Программа охватывает все актуальные аспекты внешне-экономической деятельности. Учебный план сформирован по принципу модульной системы, состоит из 11 тематических блоков. На семинарах разбираются темы документационного сопровождения, таможенного регулирования, финансовых инструментов и правовых аспектов экспорта, международной торговли он-лайн, деловой коммуникации и другие. Предприниматели могут изучить отдельные темы или пройти полный курс. Обучение проводится как в муниципальных районах Ленинградской области, так и на площадке "Центра развития промышленности".

Источник: пресс-служба ЛО