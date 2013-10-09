В Шереметьевском дворце открывается обширная выставка "Пять искушений доктора Фауста"

Масштабный проект "Пять искушений Иоганна Фауста" включающий оригинальную выставку, серии спектаклей, концертов, публичных диалогов и другие нетривиальные события.

В рамках Международного фестиваля "Дягилев. P.S." на новой выставочной площадке Шереметевского дворца – Музея музыки 10 ноября 2021 стартует масштабный проект "Пять искушений Иоганна Фауста", включающий оригинальную выставку, серии спектаклей, концертов, публичных диалогов и другие нетривиальные события.

Экспозиция "Пять искушений Иоганна Фауста" построена по принципу pro et contra. Она развивается как непрерывная дискуссия, в которую неминуемо втягивается зритель. Классические музыкально-театральные сюжеты "спорят" друг с другом за душу Фауста: опера Гуно "Фауст" – с оперой Бойто "Мефистофель", оратория Берлиоза "Осуждение Фауста" – с "Фауст-симфонией" Листа.

С 10 по 14 ноября в 19.00 в Шереметевском дворце – Музее музыки пройдет серия показов новой постановки Инженерного театра АХЕ "ПротоФауст". Спектакль-инсталляция развернется в пяти выставочных пространствах музея с кульминацией в Оружейном зале. Последний будет преобразован в алхимическую лабораторию и закручен в ленту Мебиуса, стирающую границы времени и пространства. В "ПротоФаусте" стихии становятся объектами, объекты – элементами игры, а игра – бесконечно протяженным во времени экспонатом музея.

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Фото: Вконтакте / Шереметевский дворец – Музей музыки



