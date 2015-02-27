В "Севкабель Порту" появился аудиогид об истории трехсотлетней Гавани и ее окрестностей

Исторические анекдоты, байки и наблюдения из городской жизни озвучены самими авторами и привязаны к определённым точкам на карте. Это голоса самих петербуржцев, неравнодушных и компетентных.

В "Севкабель Порту" запустили аудиоэкскурсию, в которой рассказывают о трехсотлетней истории Гавани и ее окрестностей. Аудиогид создан совместно с проектом "Голос".

Аудиогид позволяет изучать места в любом удобном для слушателя объёме: можно послушать пару историй в такси, а можно пройти маршрут целиком по точкам. Исторические анекдоты, байки и наблюдения из городской жизни озвучены самими авторами и привязаны к определённым точкам на карте. Это голоса самих петербуржцев, неравнодушных и компетентных.

Авторы и голоса маршрута: Митя Ганопольский, Антон Злобин, Алексей Онацко, Георгий Снежкин, Мария Тарнавская, Алексей Шишкин, Евдокия Горбовская.

Ранее в "Севкабель Порту" 13 ноября откроется каток. Каток начнет работать с 13 ноября по 14 марта включительно. Время работы с 11:00 до 22:30 часов.

Фото: Piter.tv