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В "Севкабель Порту" отметят день рождения Энди Уорхола
Сегодня, 14:50
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В "Севкабель Порту" отметят день рождения Энди Уорхола

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Бесплатный вход обещают тем, кто примерит на себя образ художника или вдохновится любой из его работ.

В пятницу, 6 августа, в "Севкабель Порту" пройдет выставка "Энди Уорхол и русское искусство", приуроченная к дню рождения короля поп-арта.

Тот, что придет в образе самого художника или его работы, сможет посетить выставку бесплатно. Организаторы устроят праздничный флешмоб в честь праздника. Помимо этого создатель самого яркого образа получит подарки. Основным условием является узнаваемость образа: неважно, какой будет костюм (Мао, Монро или банка супа), но команда выставки должна легко угадать ваш образ. Также посетители смогут почувствовать в акции "Лайк/Дизлайк", купив лайк или дизлайк за 5 рублей и оставив его у любой работы, которая, по мнению посетителя, этого заслужила.

Напомним, своим творчеством Энди Уорхол смешал воедино высокое искусство и товары массового потребления. Изображение упаковки дешевого супа стало настоящим символом эпохи 1960-х.

Ранее мы писали, что в музее Суворова откроют выставка о кавалерах ордена Александра Невского.

Фото: пример образа от организаторов выставки в "Севкабель Порт"

Теги: выставка, севкабель порт, энди уорхол
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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