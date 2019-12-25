В музее Суворова откроют выставка о кавалерах ордена Александра Невского

На выставке продемонстрируют уникальную "Александровскую" юбилейную знаменную ленту 62-го пехотного Суздальского полка.

В среду, 4 августа, в выставочном зале Государственного мемориального музея А.В. Суворова на Кирочной улице откроется выставка "Герои блещут орденами" о кавалерах ордена Александра Невского, сообщила пресс-служба комитета по культуре.

Посетители смогут рассмотреть портреты генерал-фельдмаршала Б.Х. Миниха, князя П.И. Багратиона, графа А.А. Аракчеева и адмирала Н.С. Мордвинова, фото и личные вещи В.Ф. Дуракова и А.М. Иванюка, которые были награждены орденом уже в советское время. Помимо этого организаторы выставят уникальную "Александровскую" юбилейную знаменную ленту 62-го пехотного Суздальского полка, которым в XVIII веке командовал Александр Суворов.

Ранее мы писали, что куда сходить в Петербурге на неделе с 2 по 6 августа.

Фото носит иллюстративный характер: Суворовский музей / Вконтакте