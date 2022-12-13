В Петербурге возобновили выдачу загранпаспортов нового образца

Оформление документов нового поколения прервалось в конце января из-за нехватки биометрических чипов.

В Северной столице возобновили выдачу загранпаспортов нового образца. Подававшие заявление в декабре 2022 года горожане получают уведомления о готовности своего документа с прошлой недели. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на информацию АО "Госзнак".

Напомним, что оформление загранпаспортов нового поколения прервалось в конце января из-за нехватки биометрических чипов. Однако в последние месяцы объём заявок на персонализацию заграничных паспортов оказался внушительным. Таким образом, потребность Госзнака в микросхемах, которые встраиваются в бланк загранника, заметно увеличилась.

В настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца. АО "Гознак"

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