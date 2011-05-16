В Петербурге коэффициент распространения коронавируса вновь превысил норму и составил 1,4

В городе заболели коронавирусом 1 494 человек.

Коэффициент распространения COVID-19 вновь превысил норму на 0,47. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Петербурге.

За минувшие сутки инфекцию выявили у 1,4 тыс. жителей. Вылечиться смогли 1,2 тыс. горожан. Зарегистрировали 35 случаев летальных исходов.

Отметим, что в городе на Неве работают 14 стационаров, где принимают пациентов с коронавирусом. Для них развернули 5 163 койки. Однако свободными являются только 31% от общего количества мест. Сегодня в больницах лечатся от тяжелых форм коронавируса более 3 тыс. человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что несколько стационаров Петербурга вывели из работы с COVID-пациентами.

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