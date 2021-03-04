СК РФ и Росгвардия провели обыски в нелегальных игорных заведениях.

В Севастополе возбуждены уголовные дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по региону. Представитель надзорного ведомства Ольга Постнова уточнила, что сумма нелегально полученной выгоды нарушителями составила порядка 8,5 млн рублей. Такой показатель является особо крупным.

По данным следствия, в период с декабря 2018 года по настоящее время в помещениях по проспекту Победы и на улице Леваневского действовали подпольные клубы с использованием игрового оборудования, подключенного к сети Интернет. Ольга Постнова, официальный представитель СК РФ по региону

Следствие установило, что незаконная деятельность велась за счет работы девяти наемных сотрудников. Сейчас устанавливаются владельцы подпольных клубов. В рамках обысков силовики проверили как помещения игорных заведений, так и места жительства сотрудников.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 и части 3 статьи 171.2 УК РФ. Оперативники изъяли в азартных клубах более 20 компьютеров, кассовых терминалов, видеооборудование, денежные средства.

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Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России