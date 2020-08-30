"Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории".

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма. Об этом он порассуждал в колонке, опубликованной в газете "Украинская правда".

Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории. Пётр Порошенко, бывший президент Украины

Он отметил, что на протяжении всех этих годов Украина последовательно делала шаги для того, чтобы полуостров оказался захваченным. Причина в том, что после распада Советского Союза Россия начала создавать на постсоветском пространстве пророссийские территории. По мнению Порошенко, Киев не смог противиться этому процессу и был вынужден согласиться на размещение базы ВМФ РФ в Севастополе.

Политик уверен, что Крым стал полигоном для обкатки идеи "Русского мира", поэтому жители полуострова в 2014 году не увидели врагов в прибывших российских военнослужащих.

Ранее эксперт заявил, что "команда Зеленского продолжает планомерный разгром набирающей популярность оппозиции".

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