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Эксперт: "Команда Зеленского продолжает планомерный разгром набирающей популярность оппозиции"
Сегодня, 10:12
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nadezhda_sib

Эксперт: "Команда Зеленского продолжает планомерный разгром набирающей популярность оппозиции"

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Эксперты считают, что команда Зеленского продолжает политику Порошенко.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали введение санкций в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука. 

Эксперты считают, что команда президента Украины Владимира Зеленского продолжает планомерный разгром набирающей популярности оппозиции. По их мнению, команда нынешнего главный страны продолжает политику Порошенко, и в дальнейшем ему на смену могла бы прийти ОПЗЖ. Вместо санкций руководство страны могло бы прекратить конфликт на Донбассе и улучшить отношения с Россией, заметили авторы Telegram-канала. 

Решение было принято 19 февраля, санкции ввели на 3 года. Также в список попали жена Медведчука, пять граждан России и 19 юридических лиц. 

Фото: YouTube/Владимир Зеленский

 

Теги: зеленский, оппозиционные партии, санкции, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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