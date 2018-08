Пользователи интернета высмеяли очередной реверанс Терезы Мэй

Это не первый раз, когда премьер-министр Великобритании выполняет такие курьезные приседания.

В сети вновь высмеяли реверанс Терезы Мэй. На этот раз премьер-министр Великобритании поприветствовала принца Уильяма, когда он приехал на церемонию празднования столетия битвы под Амьеном во время Первой мировой войны.

Один из пользователей Twitter восхитился превосходными атлетическими способностями 41-летней Терезы Мэй. Другой предположил, что у премьер-министра Великобритании пропадает позвоночник, когда она видит членов королевской семьи. Третий уверен, что в скором времени мы увидим, как Мэй упадет на землю и начнет молиться на монархов.

Пользователи интернета уже не раз критикуют Терезу Мэй за ее манеру делать реверансы. В сети есть множество снимков с нелепыми приветствиями политика. При этом, согласно английскому этикету, столь размашистые реверансы подходят для любительских постановок, чем для реального приветствия членов королевской семьи.

Фото: Twitter / Theresa May, Mutaz Elnour, I"m Alright Jack - It"s Every Man For Himself