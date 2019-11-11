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В Сети появился трейлер мультфильма "Скуби-Ду"

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Мировая и российская премьеры запланированы на один день.

YouTube канал кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовал официальный трейлер мультфильма "Скуби-Ду". Картина режиссера Тони Червоне выйдет на большой экран в 2020 году. 

Главными персонажами 3-D мультфильма станут герои оригинального мультсериала "Скуби-Ду". Друзьям предстоит в очередной раз раскрыть злодеяния и узнать, кто их совершает. 

Мировая и российская премьера запланирована на 14 мая 2020 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что опубликован трейлер нового мультфильма студии Pixar "Душа". 

Видео: Warner Bros. Pictures / YouTube 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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