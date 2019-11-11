В Сети появился трейлер мультфильма "Скуби-Ду"

YouTube канал кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовал официальный трейлер мультфильма "Скуби-Ду". Картина режиссера Тони Червоне выйдет на большой экран в 2020 году.
Главными персонажами 3-D мультфильма станут герои оригинального мультсериала "Скуби-Ду". Друзьям предстоит в очередной раз раскрыть злодеяния и узнать, кто их совершает.
Мировая и российская премьера запланирована на 14 мая 2020 года.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что опубликован трейлер нового мультфильма студии Pixar "Душа".
Видео: Warner Bros. Pictures / YouTube
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