В Сети появился трейлер мультфильма "Скуби-Ду"

Мировая и российская премьеры запланированы на один день.

YouTube канал кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовал официальный трейлер мультфильма "Скуби-Ду". Картина режиссера Тони Червоне выйдет на большой экран в 2020 году.

Главными персонажами 3-D мультфильма станут герои оригинального мультсериала "Скуби-Ду". Друзьям предстоит в очередной раз раскрыть злодеяния и узнать, кто их совершает.

Мировая и российская премьера запланирована на 14 мая 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что опубликован трейлер нового мультфильма студии Pixar "Душа".

Видео: Warner Bros. Pictures / YouTube