"Душа": опубликован трейлер нового мультфильма студии Pixar

В России лента выйдет 12 марта 2020.

Студия Pixar выпустила первый трейлер своего нового мультфильма под названием "Душа". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании.

По сюжету картины, школьный учитель музыки Джо Гарднер, чья настоящая страсть - играть джаз. Герой понимает, что его настоящая мечта стать джазовым музыкантом уже вряд ли сбудется, и он задается вопросом: "Зачем я здесь". Неожиданно Джо случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, где знакомится с молодой душой по имени 22.

Ленту срежиссировал лауреат премии "Оскар" Пит Доктер ("Головоломка", "Вверх", "ВАЛЛ·И"), который признался, что на создание фильма его вдохновил его сын. Главные в "Душе" озвучили Джейми Фокс ("Джанго освобожденный", "Рэй") и Тина Фей ("Мегамозг", "Рыбка Поньо на утесе"). Помимо них над проектом работали Джон Ратценбергер, Давид Диггс, Филисия Рашад, Амир-Халиб Томпсон и другие.

В мировой прокат мультфильм выйдет 18 июня 2020, в российских кинотеатрах - 12 марта 2020.