Появились первые фото с перформанса балерин в "Автово"

Балерины Михайловского театра выступили в рамках нового проекта под названием "Эстетика Петербургского метрополитена".

19 февраля появились первые кадры с перформанса балерин Михайловского театра на станции красной ветки петербургского метрополитена "Автово".

Известно, что первое выступление балерин прошло в ночь на понедельник. Танцовщицы показали шоу прямо на платформе. Однако этим зрелищем не смогли полюбоваться пассажиры. Петербуржцы смогут чуть позже посмотреть танец артистов балета в ролике.

Как сообщили в пресс-службе подземки, фотографии и видеоролики с участием балерин Михайловского театра создали, чтобы передать жителям города атмосферу метро, ведь она является частью истории Петербурга.

Напомним, ранее сообщалось, что балерины выступят с перформансом на станции "Автово" в рамках нового проекта под названием "Эстетика Петербургского метрополитена".

Фото: instagram / julia_metro