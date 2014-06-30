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В Сети опубликовали видео, на котором петербурженка сушит белье в вагоне метро

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По версии горожан, пассажирка устроила флешмоб в метрополитене.

В Сети очевидцы опубликовали видео, на котором жительница Петербурга сушила белье в вагоне метро. Женщина развесила на поручнях влажные вещи, а тазик поставила на сиденья. Запись выложили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По версии горожан, пассажирка устроила флешмоб в метрополитене. Посыл женщины пока никто не понял. Возможно, в скором времени она расскажет, зачем сушила одежду в поезде. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в петербургском супермаркете хэллоуинские тыквы оскорбили религиозные чувства покупательницы.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, развесила белье в вагоне, сушит белье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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