В Сети опубликовали видео, на котором петербурженка сушит белье в вагоне метро

По версии горожан, пассажирка устроила флешмоб в метрополитене.

В Сети очевидцы опубликовали видео, на котором жительница Петербурга сушила белье в вагоне метро. Женщина развесила на поручнях влажные вещи, а тазик поставила на сиденья. Запись выложили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По версии горожан, пассажирка устроила флешмоб в метрополитене. Посыл женщины пока никто не понял. Возможно, в скором времени она расскажет, зачем сушила одежду в поезде. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv