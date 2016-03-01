В Сети появилось тайное завещание Олега Табакова

В письме сказано, кто станет новым худруком МХТ им. Чехова.

Вчера кинокритик Дмитрий Савельев опубликовал «завещание Олега Табакова». Якобы, народный артист назвал своего преемника – нового художественного руководителя МХТ им. Чехова.

Публикация завещания вызвала бурную полемику в актерских кругах. Многие не уверены в его подлинности. В письме сказано, что новым руководителем станет Евгений Писарев. 45-летний театральный режиссер и бывший помощник народного артиста информацию отрицает:

Впервые слышу о таком письме. Что касается якобы моей кандидатуры на должность художественного руководителя МХТ, я доволен своим местом, и не хотел бы его покидать. Думаю, что это письмо недоразумение, или глупость

Напомним, что Евгений Писарев является руководителем Театра им. Пушкина.

Многие деятели искусства уверены, что преемником покойного артиста станет Владимир Машков. Один из любимых учеников Табакова, он поставил на сцене театра несколько спектаклей. Пока актер не комментировал данную информацию.