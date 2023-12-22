Квартира, завещанная Испании, перешла в собственность Петербурга

Петербурженка написала завещание в 2007 году. Согласно документу, все ее имущество, в том числе квартира, после смерти завещано в доход Испании. В 2009 году женщина скончалась.

Жительница Петербурга завещала свою квартиру в Невском районе Испании, однако суд отдал ее городу на Неве. Об этом 9 апреля сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале.

Петербурженка написала завещание в 2007 году. Согласно документу, все ее имущество, в том числе квартира, после смерти завещано в доход Испании. В 2009 году женщина скончалась.

Администрация Невского района города 11 июня 2021 года обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на квартиру жительницы Петербурга, но нотариус отказал в связи с наличием завещания. Попытки Генерального консульства Испании в городе вступить в наследство также оказались безуспешными: 8 апреля 2022 года нотариус отказал из-за пропуска срока вступления в наследство.

В результате обе стороны встретились в Санкт-Петербургском городском суде, был привлечен прокурор. Администрация просила суд о признании квартиры скончавшейся выморочным имуществом, прокурор просил о признании права государственной собственности Петербурга на указанное жилье, признании завещания недействительным. Консульство просило суд восстановить срок для принятия наследства по завещанию, так как ответчик не знал о женщине, ее смерти и завещании – петербурженка ни разу не обращалась в Консульство.

Так, удовлетворили требования администрации. Квартира уходит в собственность города.

Фото: Piter.TV