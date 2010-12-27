Продукция, которая будет здесь выпускаться, пойдёт на рынок активно растущего последние семь лет жилищного строительства.

В Сертолово запущена новая линия производства газобетонных блоков для строительства.

После ввода в строй новой линии по выпуску газобетона завод "Группы ЛСР" в Сертолово стал крупнейшим производителем блоков на Северо-западе.

Продукция, которая будет здесь выпускаться, пойдёт на рынок активно растущего последние семь лет жилищного строительства.

"С учётом уже действующей линии предприятие будет производить 560 тысяч кубометров блоков в год — этот объём точно закроет все потребности Санкт-Петербурга и Ленинградской области в материалах для индивидуального и малоэтажного строительства", — сказал на открытии новой линии губернатор региона Александр Дрозденко. Он напомнил, что "Группа ЛСР" — давний партнёр администрации области в деле строительства социальных объектов, на её счету 20 возведенных в регионе детских садов.

"Нам нравится подход "Группы ЛСР", которая развивает территорию комплексно, она строит жильё, социальные объекты, дороги и создаёт новые рабочие места", — отметил губернатор.

В свою очередь генеральный директор "Группы ЛСР" Андрей Молчанов напомнил, что на сертоловском заводе работают 230 человек, все они — местные жители. "Ленинградская область — наш домашний и любимый регион, 85 процентов производства стройматериалов "Группы ЛСР" сосредоточены именно в Ленинградской области", — сказал Андрей Молчанов.