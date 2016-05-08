В Сергиево мужчине с раком гортани перерезали горло ручкой

Весь дом раненного был залит кровью, следов борьбы или распития алкоголя не обнаружено.

Днем 8 декабря в полицию поступила информация, что возле одного из домов поселка Сергиево лежит мужчина с перерезанным горлом. Заявитель не смог рассказать подробности случившегося. Об этом пишут "Невские Новости".

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили мужчину с рваными ранами шеи. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Весь дом потерпевшего был залит кровью. В комнате лежала окровавленная пластиковая ручка. Следов борьбы или распития алкоголя обнаружено не было.

Сотрудникам полиции удалось установить личность пострадавшего. Им оказался 58-летний уроженец Пермской области, зарегистрированный в поселке Володарский. Со слов соседей он проживал один. У мужчин диагностирован рак гортани четвертой степени, болевой синдром, интаксиционный синдром, трахсостомия. Судя по всему, из-за болезни потерпевший терпел мучительные боли.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Гатчинском районе со стрельбой остановили автоугонщика.

Фото: Piter.TV