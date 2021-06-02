В Сбере рассказали о снижении случаев телефонного мошенничества на 30%

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов выступил на конференции по кибербезопасности.

В Горном университете прошла конференция по теме "Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений". В рамках конференции выступил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов. Он рассказал студентам о специальной программе в Сбере для борьбы с телефонным мошенничеством.

Как известно, телефонное мошенничество сейчас растет, все фиксируют рост случаев телефонного мошенничества против граждан России. Мы приняли решение о разработке специальной программы по борьбе с телефонным мошенничеством. И те меры, которые мы приняли в рамках этой программы, буквально в последние несколько месяцев, дали очень хороший результат - уровень случаев телефонного мошенничества с клиентами Сбера снизился не менее чем на 30%. Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка

В Сбере работает антифрод-платформа, которая позволяет выявлять атаки киберпреступников. Кроме того, клиентов информируют о возможности выявления утечки персональных данных.

По нашим данным, за два последних месяца около полутора миллионов клиентов Сбербанка обратились к этому ресурсу и самостоятельно удалили около 8 миллионов записей, которые, как они считают, могли бы навредить их репутации. Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка

Кузнецов подчеркнул, что Сбер готов сотрудничать с госструктурами для борьбы с киберпреступностью.

Фото и видео: Piter.TV