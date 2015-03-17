В Сбербанке отметили низкую удовлетворенность работой ИИ

Владислав Крейнин сообщил о задачах, которые пользователи ставят перед ИИ в повседневной жизни.

Менее 40 процентов опрошенных Сбербанком удовлетворены результатом работы искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее заявление сделал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций кредитной организации Владислав Крейнин, выступая на профильной сессии "ИИ и креативная конкуренция: как защищать авторов и поощрять генеративные коллаборации", организованной на полях Восточного экономического форума в 2025 году. Специалист заметил, что такой результат неудивителен в том случае, если общество ожидает, что ИИ способен полностью заменить собой человеческую деятельность.

Уровень удовлетворенности результатами - он пока крайне низкий. То есть удовлетворены менее 40% теми результатами, которые они получают. И вот здесь, на мой взгляд, один из ключевых вопросов и, в принципе, ключ к нашей дискуссии. Ты не должен быть удовлетворен результатами на самом деле. Владислав Крейнин, эксперт

Владислав Крейнин добавил, что идея Сбера заключается в том, что именно вместе с искусственным интеллектом человек должен будет делать гораздо больше. Эксперт уточнил, что результаты проведенного опроса показали, что самыми частыми случаями использования искусственного интеллекта стали поиск информации, генерация текста и создание картинок и видеороликов.

Эксперт рассказал, какие задачи можно выполнить в офисе с помощью нейросетей.

Фото и видео: ВЭФ 2025