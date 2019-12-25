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В Саратовской области перевернулась на трассе иномарка с двумя детьми
Сегодня, 17:28
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MShaffter

В Саратовской области перевернулась на трассе иномарка с двумя детьми

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В ДТП пострадали 3 человека.

В Саратовской области иномарка, в салоне которой было двое детей, перевернулась на трассе.

Авария произошла сегодня днем, 22 октября, на 321-м километре трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. 48-летний водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" не справился с управлением, и иномарка улетела в кювет, где перевернулась. В салоне машины было 4 пассажира, 2 женщины и 2 ребенка.

В результате ДТП водитель и обе женщины с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу. Дети, мальчики 12 и 7 лет, не пострадали. После осмотра медиками они были отпущены домой.

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Фото: УГИБДД по Саратовской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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