Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения потушили огонь.

В Саратове при пожаре в инфекционной больнице пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 13 ноября. Поступило сообщение о загорании в областной инфекционной больнице имени Н.Р. Иванова на Московском шоссе. Пожар начался в боксе одного из корпусов на втором этаже.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения потушили огонь. В результате пожара пострадали семь человек. Обстоятельства и причину ЧП установят дознаватели МЧС.

Ранее мы сообщали, что два человека погибли во время пожара в доме в Барнауле.

Фото: МЧС Саратовской области