В Саратове пресекли деятельность организованной группы мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники приобретали автомобили различных марок, а также привлекали к участию в криминальной схеме сторонних автовладельцев. Они обращались в судебные органы с исковыми заявлениями, требуя компенсации за якобы выявленный в приобретенных машинах производственный брак.

Отмечается, что, от производителей техники и автодилеров участники группы незаконно получили более 100 млн рублей. Оперативники задержали подозреваемых при поддержке сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА