Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Саратове девять человек пострадали в результате аварии с автобусом. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канален сделал руководитель управления по безопасности жизнедеятельности регионального правительства Юрий Юрин. Чиновник уточнил, что дорожная авария зафиксирована на территории Кировского района города, по улице Большая Горная. Примерно в 12:20 часов дня 3 декабря водитель общественного транспорта протаранил опору освещения. Изначально местные власти рассказали о девятерых пострадавших, позже количество увеличилось до десяти человек.

10-ти оказали помощь, восемь госпитализировали. Среди них одного человека увезли в тяжелом состоянии. Детей среди них нет. Юрий Юрин, начальниу профильного управления

В ГИБДД уточнили, что согласно предварительной информации, шофер за рулем МАЗа не справился с управлением, что стало причиной наезда на столб. Пострадали его пассажиры, а также сам водитель. Вопрос находится на контроле у местной прокуратуры. Специалисты организуют проверку по поводу безопасности движения.

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Фото и видео: Следственный комитет по региону