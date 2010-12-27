В Петербурге у подозреваемых в сбыте наркотиков нашли действующие боеприпасы

В квартире петербуржца обнаружили два боевых патрона, за что получил подписку о невыезде.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции в ходе обыска квартиры в Приморском районе нашли два боевых патрона. Отмечается, что квартира пренадлежала подозреваемым в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по России по Петербургу и Ленобласти.

27 октября 2017 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и психотропных веществ". Полицейские задержали 46-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, которые подозреваются в совершении данного преступления.

В квартире задержанных по Богатырскому проспекту сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск, в результате которого были изъяты два патрона калибра 7,62 мм. Экспертами установлено, что патроны являются боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы.

По данному факту в отношении 46-летнего обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 "Незаконное хранение боеприпасов". Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.