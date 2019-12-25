Полиция нашла в Парголово тягач, находящийся в международном розыске

Во вторник, 8 сентября, петербургская полиция обнаружила в поселке Парголово грузовой автомобиль, находящийся в международном розыске. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, о пропаже тягача "Рено" заявила Германия в декабре 2017 года
Как выяснилось, несколько россиян привезли взятый в лизинг грузовик из-за границы, растаможили его и поставили на учет, однако не передали продавцам полную денежную сумму за тягач. После этого германская сторона обратилась к правоохранителям. Сейчас петербургские полицейские установили личности предполагаемых автомобильных похитителей, проводятся процессуальные действия.
Ранее мы писали, что у петербуржца угнали машину со спящими в салоне друзьями.
Фото: пресс-служба ГУ МВД
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