В Санкт-Петербурге пытались продать котенка ягуара под видом калининградского

Накануне на сайте "Avito" было опубликовано предложение о продаже детеныша ягуара.

Как сообщается на сайте калининградского зоопарка, корреспонденты "Пятого канала" связались с продавцом, и он продемонстрировал им договор купли-продажи ягуара у саратовского ООО "Зоовыставка".

Продавец рассказал, что отцом и матерью малыша по имени Мартин являются самец и самка ягуары, якобы из калининградского зоопарка. Однако журналисты выяснили, что последние из представителей данного вида в данном зоопарке, умерли еще 40 лет назад. На сегодняшний день запись о продаже с сайта снята.

А в части содержания диких видов, опасных видов, краснокнижных видов он вообще вступает в силу только с 1 января 2020 года. Конечно сейчас торговцы продолжают продавать абсолютно в наглую, в открытую через Авито редких краснокнижных животных, прикрываясь липовыми документами. Я очень надеюсь, что этому беспределу в ближайшем будущем настанет конец.

Директор зоопарка Светлана Соколова посетовала, что принятый недавно закон об ответственном обращении с животными, до сих пор не работает