В Петербурге открывается танцевальный центр "PROТАНЦЫ Питер"

Идейным вдохновителем проекта является режиссер-постановщик и продюсер Мигель.

В субботу, 26 октября, свои двери для петербуржцев откроет танцевальный центр "PROТАНЦЫ Питер". Идейным вдохновителем проекта является режиссер-постановщик и продюсер Мигель.

В этот день для гостей пройдет целая серия танцевальных мастер-классов от преподавателей центра и приглашенных хореографов из Москвы. С 28 октября "PROТАНЦЫ Питер" начнут работать в полноценном режиме согласно расписанию.

"PROТАНЦЫ Питер" – это современное танцевальное пространство для детей и взрослых. Центр предлагает обучение по 25 направлениям, в их числе vogue, hip-hop, breaking, popping, dancehall и др.

В дни школьных каникул, с 28 октября по 4 ноября, дети смогут посетить центр бесплатно по предварительной записи. Будьте внимательны, детские группы предполагают возраст от 3 до 13 лет.

Фото: пресс-служба "PROТАНЦЫ Питер"