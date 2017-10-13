В Петербурге Борис Эйфман откроет публичный детский театр балета

При Академии танца Бориса Эйфмана появится детский театр балета.

Как стало известно, Борис Эйфман собирается открыть публичный детский театр балета. Запуск проекта должен состояться до конца 2018 года. Зрительный зал будет рассчитан на 500 человек. Также отмечается, что размер сцены не уступит Александринскому театру.

Изначально балетмейстер собирался создать частный балетный театр при собственной Академией танцев. Однако, позже Эйфман решил сделать доступ к постановкам для широкой общественности.

Здание театра выделило правительство Санкт-Петербурга. Он будет располагаться на Введенской улице, 3. В ближайшее время в помещениях проведут реконструкцию.