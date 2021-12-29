Росгвардейцы задержали ранее разыскиваемых преступников в Петербурге

Накануне сотрудники отделов вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга и Выборгскому району Ленобласти задержали двоих граждан, разыскиваемых за ранее совершенные преступления, сообщили в пресс-службе УВО.
Так, утром во вторник в филиале паспортно-визового сервиса (ПВС) на улице Красного Текстильщика кнопку тревожной сигнализации зажал постовой. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали уроженца одной из среднеазиатских республик, который находился в федеральном розыске за уклонение от несения военной и альтернативной службы.
Еще одного разыскиваемого удалось задержать тем вечером. Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы увидели гражданина, схожего по приметам в ориентировке с разыскиваемым правонарушителем: он был похож на человека, который в ночь с 12 на 13 января, находясь в гостях в одной из квартир дома на Большой Каменной улице в Выборге, похитил у девушки телефон.
Задержанных доставили в отдел полиции.
Фото: Piter.tv
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