В "Санкт-Петербург Опера" рассказали об отношении к "Пушкинской карте"

Руководство театра рассказала о том, что зрители охотно пользуются программой Минкульта.

Директор театра "Санкт-Петербург Опера" считает, что российское министерство по культуре смогло достичь "золотой середины" с использованием "Пушкинской карты". Он напомнил, что за последние 20 лет предпринимались попытки каким-то образом найти баланс между театрами и зрителями, которые не могут себе позволить купить дорогой билет на постановку. В частности, работает такой проект как "Доступный театр".

И вот наконец-то нашли ту формулу. Есть карточка. Любой желающий, кто ее имеет, может купить билет со скидкой и прийти к нам в театр. Очень много возможностей, очень интересный проект. Евгений Малыгин, директор театра

Руководство театра выразило благодарность Минкульту за то, что данная система функционирует, так как в городе ей пользуются, а зрители часто приходят именно по "Пушкинской карте". Художественный руководитель Юрий Александров добавил, что "Санкт-Петербург Опера" старается удерживать цены на билеты на доступном уровне, так как посещение культурного учреждения должно быть общедоступно. Специалист добавил, что театр организован и работает для людей, поэтому не может хвастаться ценами на билеты в 10-15 тысяч рублей.

Если люди не могут попасть, то это катастрофа. И ни какие "выживаемости", зарплаты нам не возместят этот ущерб, если мы будет вести такую макроэконмическую деятельность. Юрий Александров, худрук театра

Художественный руководитель пояснил, что зрителем "Санкт-Петербург Опера" являются люди с небольшим достатком, в основном - пенсионеры, которые могут прийти в театр. Юрий Александров добавил, что если в зале не будет мест, то он всегда уступит свое кресло на показе. Глава твореческого коллектива считает это место - домом для аудитории, которая погружается в теплую, доброжелательную и семейную атмосферу. Поэтому люди приходят по много раз на одни и те же спектакли. По словам Александрова, это то, ради чего существует театр в принципе. Речь идет о поиске "своего зрителя", которому интересно общаться с актерами, узнавать новости о закулисье, смотреть премьеры и репертуарные постановки.

"Санкт-Петербург Опера" запускает мобильное приложение.

Фото и видео: Piter.tv